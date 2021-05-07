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ArcelorMittal сообщила о самом прибыльном квартале за десятилетие

07.05.21 12:42 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Reuters, компания ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, сообщила в четверг 6 мая о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый квартал, и это был самый сильный квартал за десятилетие.

Компания заявила, что ожидает роста мирового спроса на сталь в этом году на 4,5–5,5% при низких запасах после длительного сокращения запасов, увеличении загрузки производственных мощностей и стабильных спредах по стали. Без учета Китая этот рост составит от 8,5% до 9,5%, при этом ожидается значительный отскок в Индии.

Базирующаяся в Люксембурге компания сообщила о базовой прибыли (EBITDA) за первый квартал в размере 3,24 млрд долл., что более чем в три раза превышает 967 млн долл. годом ранее и превышает средний прогноз в 2,97 млрд долл. по результатам опроса компании.

"Первый квартал этого года был самым успешным за последние десять лет", - говорится в заявлении генерального директора Адитьи Миттала. - Мы наблюдаем продолжение положительной рыночной динамики четвертого квартала и неуклонно восстанавливаем производство в соответствии с восстановлением спроса, чему способствует низкий уровень запасов в цепочке создания стоимости".

Группа заявила, что извлекла выгоду из значительного восстановления спроса на сталь, в первую очередь за счет автомобильной промышленности, что привело к увеличению поставок стали и повышению рентабельности.

Также ожидается, что поставки железной руды составят около 39 млн тонн в этом году по сравнению с 38,2 млн тонн в 2020 году.

МинПром

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