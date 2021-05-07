Декарбонизация полностью изменит экономику – Магера К 2050 году ЕС планирует достичь климатической нейтральности. По украинскому сценарию мы сможем сделать это не ранее 2070-го. Но только в том случае, если правильно расставим приоритеты в стратегии декарбонизации, отмечает народный депутат Сергей Магера.



"В декарбонизированной экономике будущего одним из ключевых факторов станет энергетическая стабильность и развитый рынок доступной зеленой э/э. От ВИЭ-генерации будет полностью зависеть производство водорода и его использование в промышленности", - сказал он.



Нардеп обратил внимание на то, что украинская зеленая энергетика, несмотря на экономический кризис, демонстрирует уверенные темпы роста. В 2020 году отрасль получила 1,24 млрд долл инвестиций, что позволило увеличить суммарную мощность ВИЭ на 22%.



"К сожалению, государство продолжает не рассчитываться за произведенную зеленую э/э. Долги перед производителями сегодня превышают 18 млрд грн и это тормозит развитие ВИЭ-генерации в Украине", - добавил С.Магера.



Он напомнил, что по прогнозу Международного энергетического агентства к 2050 году в мировой металлургии произойдет полный переход от доменных технологий, к DRI – производству железа прямого восстановления.



"В Украине доменные печи составляют 94% сталелитейных мощностей. В Европе 41% печей работают на электродуговых технологиях, в СШ - 70%. Это означает, что зеленый переход для наших металлургов займет больше времени, чем для развитых стран Запада", - сказал нардеп.



Кроме того в ближайшем будущем э/э будет составлять 35-45% себестоимости стали, произведенной по DRI-технологии. С использованием водорода производство стали будет потреблять приблизительно 3,5 Мвт-ч э/э на каждую тонну. Это в 15 (!) раз больше, чем сейчас. Причем речь идет о зеленой э/э и зеленом водороде. И то, и другое требует развитой отрасли ВИЭ, акцентирует политик.



"Таким образом, чтобы сохранить традиционные для нас экспортные рынки металла и металлопродукции, Украине необходимо параллельно провести экомодернизацию отрасли, создать мощную зеленую и водородную энергетику. Это требует многомиллиардных инвестиций, и возможно только в стратегическом партнерстве с ЕС. Это наш единственный путь", - подытожил С.Магера.



МинПром



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