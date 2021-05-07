Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мировые цены на желруду перевалили за 200 долл/тонну из-за действий Китая

07.05.21 11:07 , Steelland
печать
размер текста:

Мировые цены на железную руду подскочили до нового максимума в четверг после того, как Китай "на неопределенный срок" приостановил всю деятельность в рамках Китайско-Австралийского стратегического экономического диалога, что стало последней неудачей в напряженных отношениях между Пекином и Канберрой.

62% Fe-мелочь, импортированная в Северный Китай (CFR Циндао), достигла нового максимума в четверг, переходя из рук в руки по 201,88 доллара за тонну, что на 4,85% больше, чем в предыдущий день, согласно Fastmarkets MB. Бразильский индекс более качественной руды (65% Fe) также вырос до рекордного уровня в 234,70 долларов за тонну.

"Недавно некоторые официальные лица правительства Австралийского Содружества предприняли ряд мер по нарушению нормальных обменов и сотрудничества между Китаем и Австралией из-за мышления времен холодной войны и идеологической дискриминации", - говорится в заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC).
Двусторонние отношения обострились в 2018 году, когда Австралия стала первой страной, публично запретившей китайскому технологическому гиганту Huawei доступ к своей сети 5G. Отношения ухудшились в прошлом году, когда Австралия призвала к независимому расследованию происхождения нового коронавируса, что вызвало торговые репрессии со стороны Китая.

Австралия является крупнейшим в мире поставщиком железной руды и покрывает около двух третей потребностей Китая в импорте сырья.

На фоне роста котировок железной руды растут биржевые цены на готовый стальной прокат. Строительная стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже подорожала на 4,7%, до рекордных 5 672 юаней за тонну. Горячекатаный рулон, сталь, используемая в кузовах автомобилей и бытовой технике, подскочил на 4%, до рекордных 5 957 юаней за тонну.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:35
Перуанская Aceros Arequipa намерена запустить новую ЭДП мощностью 1,25 млн тонн
11:30
Декарбонизация полностью изменит экономику – Магера
10:53
Liberty Steel будет реструктуризована
10:36
Металлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газа
10:27
Инвестиции в образование решат проблему кадров – Шпенов
10:12
Полиция расследует невыплату зарплаты шахтерам на Луганщине
09:23
Мировой автопром столкнулся с неожиданной проблемой
08:57
Цены на газ в ЕС продолжают идти вверх
08:02
МВФ требует от Украины большего прогресса
06.05.21
17:54
Nucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителями
17:37
Днепровский меткомбинат увеличил производство проката на 3,5%
17:17
ДТЭК Нефтегаз пробурил скважину с притоком более 460 тыс. кубометров газа в сутки
16:53
На гигантском месторождении Simandou в Гвинее начали строить железную дорогу
16:28
Власть должна наполнять бюджет, не усиливая фискальное давление на бизнес
16:12
СНБО должен разобраться с импортом электроэнергии из РФ – Гриб
15:36
Китай поставил на паузу экономическое сотрудничество с Австралией
15:16
Цены на продовольствие в мире подскочили на 30%
14:53
Украина заработала на экспорте черных металлов 3,7 млрд долл.
14:45
Outokumpu увеличил прибыль по итогам I квартала
14:31
Турция значительно нарастила импорт стали
05.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!