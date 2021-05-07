Перуанская Aceros Arequipa намерена запустить новую ЭДП мощностью 1,25 млн тонн Перуанская металлургическая компания Aceros Arequipa заявила, что к июлю текущего года намерена ввести в эксплуатацию новую электродуговую печь мощностью 1,25 млн т в год на заводе Pisco.



Реализация данного проекта стартовала в 2018 г. В конце апреля 2021 г. совет директоров компании одобрил выделение дополнительных 23 млн долл. на усовершенствование печи, чтобы она могла выдавать высокоуглеродистые марки стали. Таким образом, общая стоимость проекта достигла 243 млн долл.



Параллельно руководство компании направило 43 млн долл. на модернизацию прокатного стана, благодаря которой на нем можно будет увеличить выпуск прутка и фасонного проката. Завершить эти работы планируется в августе.



Действующая на предприятии ЭДП на 850 тыс. т в год выводится в резерв. В перспективе предполагается, что печь будет модернизирована и снова введена в строй, что увеличит производительность Pisco до более 2 млн т в год.



Для обеспечения сырьем новой ЭДП Aceros Arequipa расширит импорт металлолома. Если в 2015-2019 гг. компания приобретала за рубежом около 470 тыс. т этого сырья в год, то потребности на 2022 г. оцениваются в 750 тыс. т.



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