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Liberty Steel будет реструктуризована

07.05.21 10:53 , Металлоснабжение и сбыт
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Британская компания Liberty Steel, входящая в промышленную группу GFG Alliance, создала Комитет по реструктуризации и трансформации, для руководства которым пригласила в совет директоров четырех специалистов с опытом антикризисного менеджмента.

Сообщается, что новый комитет проведет реструктуризацию бизнеса компании, чтобы та сосредоточилась на наиболее прибыльных направлениях. В то же время, убыточные подразделения будут срочно приведены в порядок или проданы.

Группа GFG Alliance и все ее подразделения попали в тяжелое финансовое положение после того, как в начале марта обанкротилась компания Greensill Capital, предоставлявшая средства на ее многочисленные поглощения и обеспечивавшая группу оборотными средствами. Кредиторы Greensill требуют от GFG погашения долгов, так что компания уже два месяца пытается рефинансировать свои обязательства и одновременно найти наличные средства на повседневное ведение бизнеса.

Мощности Liberty Steel составляют более 6 млн т стали и около 20 млн т проката в год. Ее предприятия расположены в Великобритании, континентальной Европе, Австралии, США и Индии, число их превышает 200. По оценкам биржевых экспертов, ведущие металлургические заводы компании Liberty Whyalla в Австралии, Liberty Galati в Румынии и Liberty Ostrava в Чехии сейчас являются прибыльными, но некоторые активы в Великобритании, возможно, придется продавать или закрывать.

МинПром

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