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Металлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газа

07.05.21 10:36 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство Германии предоставит в 2022-2024 гг. национальным металлургическим компаниям 5 млрд евро на финансирование проектов, направленных на сокращение выбросов углекислого газа. Об этом заявил министр экономики страны Петер Альтмайер.

По его словам, металлургия является для Германии стратегической отраслью, но при этом она занимает первое место среди всех промышленных секторов по объемам выбросов углекислого газа. В 2018 г. в стране было выплавлено 39,7 млн т стали, но эмиссия диоксида углерода при этом составила 58,6 млн т.

Согласно оценкам П.Альтмайера переход на безуглеродные металлургические технологии потребует порядка 35 млрд евро инвестиций до 2050 г. Их них 10-12 млрд евро могут поступить из государственного бюджета. По словам министра, государство предоставит металлургам максимальную финансовую поддержку, разрешенную правилами Евросоюза.

Ведущая германская металлургическая компания ThyssenKrupp, в свою очередь, оценивает затраты на перевод своих меткомбинатов на водородные технологии, строительство установок по улавливанию и захоронению углекислого газа и реализацию прочих климатических мер примерно в 10 млрд евро. При этом компания отмечает, что ликвидация выбросов углекислого газа будет сопровождаться резким увеличением себестоимости производства стали.

МинПром

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