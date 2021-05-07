Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Инвестиции в образование решат проблему кадров – Шпенов

07.05.21 10:27
печать
размер текста:

Украинская система образования требует серьезной модернизации. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Если после распада СССР мы "спонсировали" квалифицированными кадрами весь мир, то сегодня сами испытываем кадровый голод. Удержать специалистов на предприятиях непросто, поэтому многие уехали работать за границу. Больше всех пострадала наша система профессионально-технического образования. Государство перестало на должном уровне финансировать учебные заведения. Часть из них закрылась, остальные из-за дефицита финансирования превратились в технологически отсталые рудименты советской эпохи", - сказал он.

При этом Д.Шпенов отметил, что Запад протягивает Украине руку помощи в данном вопросе. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил 58 млн евро кредита для второго компонента в проекте по модернизации профобразования в Украине. Этот этап является продолжением программы EU4Skills, запущенной в 2019 году. Конечная цель проекта - создать до 10-ти центров для обмена инновационным опытом в промышленности.

Параллельно с этим, профинансировать систему украинского высшего образования взялся Мировой банк. Он направит 200 млн долл на модернизацию научно-исследовательской базы вузов, развитие цифровой инфраструктуры, финансирования исследовательской деятельности. Проект рассчитан на 5 лет, а Министерство образования будет отвечать за общую координацию и мониторинг его реализации.

"Внимание Запада к реформе нашего образования дает надежду, что украинская экономика в будущем не останется без квалифицированных кадров. Света в конце тоннеля добавляет инициатива социально ответственного частного бизнеса. Так, группа "Метинвест" объявила о планах строительства в Мариуполе технического университета "Метинвест Политехника". Уверен, это послужит примером для других компаний инвестировать в образование, а значит - в будущее", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:35
Перуанская Aceros Arequipa намерена запустить новую ЭДП мощностью 1,25 млн тонн
11:30
Декарбонизация полностью изменит экономику – Магера
11:07
Мировые цены на желруду перевалили за 200 долл/тонну из-за действий Китая
10:53
Liberty Steel будет реструктуризована
10:36
Металлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газа
10:12
Полиция расследует невыплату зарплаты шахтерам на Луганщине
09:23
Мировой автопром столкнулся с неожиданной проблемой
08:57
Цены на газ в ЕС продолжают идти вверх
08:02
МВФ требует от Украины большего прогресса
06.05.21
17:54
Nucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителями
17:37
Днепровский меткомбинат увеличил производство проката на 3,5%
17:17
ДТЭК Нефтегаз пробурил скважину с притоком более 460 тыс. кубометров газа в сутки
16:53
На гигантском месторождении Simandou в Гвинее начали строить железную дорогу
16:28
Власть должна наполнять бюджет, не усиливая фискальное давление на бизнес
16:12
СНБО должен разобраться с импортом электроэнергии из РФ – Гриб
15:36
Китай поставил на паузу экономическое сотрудничество с Австралией
15:16
Цены на продовольствие в мире подскочили на 30%
14:53
Украина заработала на экспорте черных металлов 3,7 млрд долл.
14:45
Outokumpu увеличил прибыль по итогам I квартала
14:31
Турция значительно нарастила импорт стали
05.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!