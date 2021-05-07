Инвестиции в образование решат проблему кадров – Шпенов Украинская система образования требует серьезной модернизации. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Если после распада СССР мы "спонсировали" квалифицированными кадрами весь мир, то сегодня сами испытываем кадровый голод. Удержать специалистов на предприятиях непросто, поэтому многие уехали работать за границу. Больше всех пострадала наша система профессионально-технического образования. Государство перестало на должном уровне финансировать учебные заведения. Часть из них закрылась, остальные из-за дефицита финансирования превратились в технологически отсталые рудименты советской эпохи", - сказал он.



При этом Д.Шпенов отметил, что Запад протягивает Украине руку помощи в данном вопросе. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил 58 млн евро кредита для второго компонента в проекте по модернизации профобразования в Украине. Этот этап является продолжением программы EU4Skills, запущенной в 2019 году. Конечная цель проекта - создать до 10-ти центров для обмена инновационным опытом в промышленности.



Параллельно с этим, профинансировать систему украинского высшего образования взялся Мировой банк. Он направит 200 млн долл на модернизацию научно-исследовательской базы вузов, развитие цифровой инфраструктуры, финансирования исследовательской деятельности. Проект рассчитан на 5 лет, а Министерство образования будет отвечать за общую координацию и мониторинг его реализации.



"Внимание Запада к реформе нашего образования дает надежду, что украинская экономика в будущем не останется без квалифицированных кадров. Света в конце тоннеля добавляет инициатива социально ответственного частного бизнеса. Так, группа "Метинвест" объявила о планах строительства в Мариуполе технического университета "Метинвест Политехника". Уверен, это послужит примером для других компаний инвестировать в образование, а значит - в будущее", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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