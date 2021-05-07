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Мировой автопром столкнулся с неожиданной проблемой

07.05.21 09:23
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В первом полугодии мировое производство автомобилей может снизиться на 2 млн штук из-за дефицита полупроводниковых чипов, полагают в Oxford Economics. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Список крупных мировых промышленных игроков, сообщающих о дефиците, растет с каждым днем, и его влияние на производство становится видимым,— пишет агентство.— По нашим оценкам, из-за этого фактора общее мировое производство автомобилей в первом полугодии может сократиться на 2 млн единиц".

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире после того, как весной 2020 года на фоне коронавируса автоконцерны сократили заказы. А последующее восстановление автомобильной отрасли, сопровождавшееся ростом спроса на полупроводниковые компоненты со стороны других секторов, произошло слишком быстро для того, чтобы производство чипов сумело наверстать прежние объемы: цикл производства микросхем достигает полугода и более.

В начале года IHS Markit оценивал потери автопрома более скромно, говоря о недопроизводстве из-за недостатка полупроводников в первом квартале около 1 млн автомобилей по всему миру (около 5% от общего выпуска).

Ожидалось, что проблема решится во втором квартале. Но сейчас речь идет о 2022 годе и лишь частичной компенсации потерь отрасли в июле—декабре этого года.

Дело в том, что в марте на заводе Renesas Semiconductor Manufacturing Co. в Японии произошел пожар, что дополнительно осложнило ситуацию с доступностью чипов. До этого — в феврале — проблему усугубили снежные бури в Техасе, где крупные производители чипов были вынуждены остановить или сократить производство.

МинПром

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