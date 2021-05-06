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Nucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителями

06.05.21 17:54 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Platts, американская компания Nucor заявила, что поднимет цены на арматуру после повышения цен на арматуру нескольких других крупных производителей США.

Компания объявила о повышении базовой цены сделки на арматуру № 4 - № 11 на 40 долл. за тонну, которая вступит в силу с новыми заказами 3 мая.

Согласно письму все подтвержденные заказы на конец рабочего дня 30 апреля будут защищены ценой, если будут отправлены до 15 мая.
CMC, SDI и Gerdau объявили о одинаковом повышении цен на неделе, закончившейся 30 апреля, на фоне продолжающегося дефицита предложения на рынке США.

Эти шаги означают третий раунд повышения цен на арматуру в 2021 году, при этом общая сумма трех раундов составит 120-130 долл. за тонну в зависимости от производителя. Цены на арматуру значительно выросли с сентября 2020 года, увеличившись за этот период почти на 45%.

МинПром

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