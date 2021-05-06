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ДТЭК Нефтегаз пробурил скважину с притоком более 460 тыс. кубометров газа в сутки

06.05.21 17:17 , Укринформ
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Компания "ДТЭК Нефтегаз" завершила бурение новой высокодебитной скважины и получила приток более 460 тыс. кубометров газа в сутки. Как передает Укринформ, об этом сообщили на сайте компании.

"ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №79 глубиной 5450 м на Семиренковском лицензионном участке и получил приток более 460 тыс. куб. м газа и 120 т. конденсата в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скважина была пробурена за 136 дней, в планируемый срок. Использование данных 3D геомеханического моделирования и правильно подобранного бурового раствора позволило снизить риски бурения и повысить качество вскрытия продуктивных пластов.

Выявить неосвоенную зону месторождения, в пределах которой пробурена разведочная скважина, позволил инновационный комплекс геологоразведочных работ, включающий как современные геологические исследования, так и новые технологии обработки геофизической информации. Результаты работ помогли детализировать геологическую и гидродинамическую модели месторождения и подтвердить перспективы дальнейшего освоения участка.

Как сообщал Укринформ, компания "ДТЭК Нефтегаз" за 2020 год добыла 1,84 млрд кубометр природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года. "ДТЭК Нефтегаз" благодаря внедрению новейших технологий с 2015 по 2020 добыл дополнительно 1,5 млрд кубометров газа.

"ДТЭК Нефтегаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК (входит в компанию SCM). В портфель активов входят компании "Нефтегаздобыча" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

МинПром

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