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Власть должна наполнять бюджет, не усиливая фискальное давление на бизнес

06.05.21 16:28 , РБК Украина
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Повышение налогов не выход, власти следует найти другие источники пополнения бюджета, не повышая фискальное давление на бизнес. Об этом заявил руководитель группы компаний "Агрофьюжн" Константин Фурман.

"Мало того, что нас добивают ценой за электричество, нас хотят добить еще и налогом на воду. У нас колоссальные средства уходят на оплату воды, а ее стоимость повышается ежегодно минимум на 30-35%. Я не представляю, о каких можно говорить программах развития и о больших стройках", - рассказал А.Фурман.

По мнению эксперта, более эффективным способом увеличения поступлений в госбюджет является детенизация бизнеса, и именно на этом направлении власти следует сосредоточиться. Но вместо того, чтобы бороться с теневым бизнесом, власть как всегда повышает налоги для тех, кто добросовестно их платит.

"Я считаю, что государству надо сконцентрировать свою мощь, направить свое рвение в детенизацию бизнеса: там денег с лихвой хватит, и еще и останется. Работать с таможней, с контрабандой, с теневым АПК и т.д. Но, как всегда, они идут по компаниям, которые на виду, к которым заходи, проверяй, добавляй, и они все равно будут платить", - сказал А.Фурман.

Напомним, ранее народный депутат, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что власти следует помочь предпринимателям выжить в нынешний кризис, поэтому необходимо расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

В то же время нардеп Олег Синютка отметил: повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине и провоцирует тотальный рост цен.

МинПром

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