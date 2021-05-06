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СНБО должен разобраться с импортом электроэнергии из РФ – Гриб

06.05.21 16:12
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Раз уж Совет нацбезопасности озаботился тарифами, было бы неплохо, если бы СНБО разобрался с импортом электрической энергии из России и Беларуси, из-за которого экономика потеряла 1 млрд грн. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"Странно получается, мы возмущаемся по поводу строительства Северного потока-2, требуя от запада прекратить строительство, и покупаем у России то, что вредит собственной экономике. Так вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Потому что вчера Украина снова возобновила импорт электроэнергии из Беларуси (где единая с РФ энергосистема)", - сказала она.

"Вопреки решению парламента, вопреки прогнозному балансу, вопреки здравому смыслу, который говорит, что таким образом мы уничтожаем собственную энергетику и в скором времени станем энергозависимы от соседних стран", - добавила В.Гриб.

Нардеп напомнила, что в прошлом месяце Рада приняла закон, который позволяет НКРЭКУ ограничить импорт, разрушающий украинскую энергетику. Закон ждет подписи Президента. А пока он не подписан, кто-то продолжает заниматься вредительством, отметила она

"Каждый МВт импорта приближает крах украинских производителей электроэнергии, дает возможность импортерам контролировать уровень цен на нашем рынке, демпинговать, обваливать цены, чтобы уничтожить украинские энергогенерирующие компании, доводя их до банкротства. Вот куда стоит обратить свой взор СНБО. Импорт электроэнергии в условиях профицита собственной – это и есть настоящая угроза национальной и энергетической безопасности", - резюмировала В.Гриб.

МинПром

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