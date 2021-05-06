Китай поставил на паузу экономическое сотрудничество с Австралией Китай приостановил действие соглашения с Австралией о стратегическо-экономическом диалоге (Strategic Economic Dialogue Deal). Решение принято в связи с "нынешней позицией" властей этой страны, сообщил Государственный комитет по развитию и реформе КНР в четверг, 6 мая.



Пекин обвинил власти в Канберре в "менталитете холодной войны" и "идеологической дискриминации" и заявил о заморозке "на неопределенное время всей деятельности в рамках соглашения".



В апреле правительство Австралии сообщило, что аннулировало заключенное австралийским штатом Виктория соглашения с КНР в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", также обозначаемой как "Новый шелковый путь". Данная инициатива не соответствует внешнеполитическим интересам страны, заявил австралийский премьер.



3 мая власти Австралии также сообщили о проверке и возможном расторжении договора об аренде китайскими компаниями стратегически важного порта в Дарвине на севере страны.



Экономические связи Австралии с ведущим торговым партнером, Китаем, испортились в 2018 году, когда она стала первой страной, публично запретившей китайской компании Huawei доступ в свою сеть 5G, и ухудшились после того, как Канберра призвала провести расследование происхождения коронавируса.



Первыми в политической борьбе пострадали поставки австралийского угля, в то время как железная руда - основная статья экспорта Австралии и критически важный ингредиент для огромного сталелитейного сектора Китая - до сих пор избегала перекрестного огня, как и австралийский СПГ.



В Пекине в конце апреля пообещали улучшить свои возможности по обеспечению безопасности запасов минералов и провести новый раунд разведки руды в следующие пять лет, согласно плану экономического и социального развития страны, на период с 2021 по 2025 год. Таким образом Китай стремится сократить свою зависимость от австралийских поставок.



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