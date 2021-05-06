Турция значительно нарастила импорт стали По данным Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD), в первом квартале 2021 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 4,2 млн т стальной продукции, что на 2,8% больше, чем в тот же период годом ранее. Импорт между тем увеличился на 15,7%, до 3,9 млн т.



В марте турецкий экспорт стали составил около 1,6 млн т, что на 32,5% превысило показатель того же месяца 2020 г. Однако импорт возрос на 53,9% до 1,5 млн т.



Крупнейшей статьей турецкого экспорта проката остается арматура. В первом квартале объем ее внешних поставок достиг 1,72 млн т, на 6,8% больше, чем годом ранее. При этом турецкие компании экспортировали более 250 тыс. т арматуры в Израиль, увеличив поставки на 21% по сравнению с январем-мартом 2020 г., и около 200 тыс. т в Сингапур, что на 43% превышает показатель годичной давности.



Кроме того, Турция поставила почти 200 тыс. т арматуры в Перу, тогда как в первом квартале прошлого года экспорт в эту страну составлял менее 20 тыс. т. Около 150 тыс. т турецкой арматуры поступило в Гонконг и 79 тыс. т в Бразилию. В прошлом году поставки данной продукции в эти страны не осуществлялись. В то же время Турция резко сократила отгрузку арматуры в США и страны Евросоюза.



Турецкий экспорт листового проката за три месяца составил 1,085 млн т, на 8,5% больше, чем годом ранее. Импорт из-за повышенного спроса в Турции вырос на 9,7% до 1,998 млн т. Причем в марте экспортные поставки составили 465,6 тыс. т, а импорт – 781,9 тыс. т. Это соответственно на 52,3 и 67,4% больше, чем в марте 2020 г.



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