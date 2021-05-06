Иски к Украине могут подать еще 10 инвесторов в зеленую энергетику После первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета министров Украины за осуществление шантажа по сокращению "зеленых" тарифов могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины. Об этом сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев.



"Шансы выиграть есть. Но все зависит от того, какая аргументация будет с обеих сторон предоставлена и доказательства тех или иных аспектов. Конечно, нет еще решений по Украине, то есть, это первый такой иск против государства Украина об уменьшении зеленых тарифов. Поэтому трудно сказать, что именно в случае Украины, какое решение будет. Но есть опыт решений, например, по Испании, когда в похожей ситуации арбитраж удовлетворял иск, и государство Испания должно оплатить убытки, которые были нанесены", - сказал М.Сысоев.



По его словам, как только Modus Energy выиграет иск, многие другие инвесторы могут подать аналогичные иски.



Юрист сообщил, что подаче иска в арбитраж предшествует уведомление о намерениях подать иски относительно того, что есть определенный спор между сторонами и он должен быть решен. В соответствии с конвенциями о защите инвестиций или Энергетической хартии на мирное разрешение спора дается определенный срок.



"В случае компании Modus, они, насколько мне известно, обращались (с таким письмом, - ред.). Мирно, как мы поняли, спор не решили, и поэтому они возжелали обратиться в арбитраж. А такие письма направлял не только Modus. Насколько мне известно, до 10 инвесторов подали эти письма. Посмотрим, пойдут ли они дальше", - отметил М.Сысоев.



При этом он подчеркнул, что государство уже находится в проигрышном положении и как минимум будет обязано возмещать расходы компаниям на юридическое сопровождение в вопросах подачи арбитражных исков.



"Когда арбитраж уже начался, понимаете, что начинаются определенные расходы инвесторов. И если даже государство навстречу идет, то кто-то должен покрыть соответствующие расходы. Можно до вынесения решения еще пойти на мировое урегулирование. Но опять-таки дополнительные расходы увеличиваются у государства из-за этого", - сообщил М.Сысоев.



Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.



В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.



Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.



По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.



По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 4,5 млрд грн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



