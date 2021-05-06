JSW Steel будет прокатывать слябы в Пенсильвании Американское подразделение индийской металлургической группы JSW Steel заключило толлинговый контракт с компанией Allegheny Technologies Inc (ATI), одним из ведущих производителей нержавеющих и специальных сталей в США.



В соответствии с условиями соглашения JSW USA будет отправлять слябы, изготовленные на ее предприятии Mingo Junction в штате Огайо, на завод ATI в Пенсильвании для прокатки.



Как заявляет JSW USA, это позволит лучше загрузить производственные мощности компании и получить высококачественный горячекатаный прокат, который требуется ее американским клиентам.



Завод Brackenridge компании ATI ранее выпускал нержавеющий листовой прокат. Но производство на нем было приостановлено, так как для ATI стало невыгодно самостоятельно выплавлять нержавеющую сталь наиболее распространенных марок, а попытка приобретать нержавеющие слябы в Индонезии сорвалась после введения стальных тарифов в 2018 г. Теперь завод будет использовать свое оборудование для выпуска углеродистого горячекатаного проката.



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