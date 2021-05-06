Потребность ГМК в инвестициях вырастет до 10 млрд долл Украинский горно-металлургический комплекс испытывает значительный дефицит капитала. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Ситуация усугубляется тем, что новая экологическая политика ЕС диктует высокие требования по экомодренизации производства. Поэтому в 2021 году металлургам необходимо вернуть положительную динамику капинвестиций", - сказал он.



Нардеп напомнил, что в 2020 году уровень капитальных инвестиций в ГМК снизился на 28,1%, по сравнению с 2019 годом, до 1,37 млрд долл. В сегменте металлургии инвестиции сократились на 40,8%, до 640,2 млн долл, в горной добыче –на 11,8%, до 734 млн долл. Объем частных инвестиций крупнейших компаний отрасли упал на 35,5%, до 1,07 млрд долл.



"На помощь государства рассчитывать не приходится. В бюджете денег на помощь промышленности нет. Временная приостановка сотрудничества с МВФ обострила и без того непростую проблему покрытия бюджетного дефицита. Инвестиционная привлекательность страны также не на высоте. Нарушение Украиной своих обязательств в ситуации с зеленой энергетикой не добавляет инвесторам уверенности", - отметил политик.



М.Магомедов также обратил внимание на то, что инвестиционные планы украинских ГМК компаний говорят о том, что в ближайшем будущем они не рассчитывают на серьезную помощь государства. Так, группа "Метинвест" запланировала в 2021 году привлечь 800-850 млн долл капитальных инвестиций, это на 20-30% больше, чем в прошлом году. У Ferrexpo прирост составит 50%, до 300 млн долл. Компания также озвучила намерения до 2030 года инвестировать в производство окатышей 2 млрд долл.



Согласно инвестиционным планам компании "Интерпайп", до конца 2022 года на развитие производства будет направлено 136 млн долл. "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2021-2023 гг планирует инвестировать в развитие компании более 600 млн долл, плюс ко всему вложения в экомодернизацию составят около 1 млрд долл.



"Учитывая продолжающийся кризис в экономике, цифры частных инвестиций отечественных компаний впечатляют. Однако потребность в инвестициях значительно выше. Обязательства Украины по Второму национально-определенному вкладу и преодоление новой углеродной пошлины ЕС под названием СВАМ потребуют от ГМК не менее 10 млрд долл инвестиций", - уверен М.Магомедов.



Политик выразил уверенность, что украинским металлургам не обойтись без помощи государства. "И первое, что необходимо сделать – создать государственный Фонд декарбонизации, из которого будут софинансироваться совместно с частными компаниями проекты по экомодернизации. Наполнять Фонд можно за счет 50% отчислений от налога на выбросы. Таким образом, промышленность получит инвестиционный ресурс", - подчеркивает нардеп.



МинПром



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