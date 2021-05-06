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В апреле Запорожсталь увеличила объемы производства

06.05.21 13:03
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В апреле 2021 года металлургический комбинат "Запорожсталь" увеличил выплавку стали на 49,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 334,4 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В то же время производство чугуна на меткомбинате в прошлом месяце выросло на 30,6%, до 362,4 тыс. тонн, а проката – на 27,6%, до 281,9 тыс. тонн.

Как отмечают на предприятии, более высокие показатели апреля-2021 по сравнению с аналогичным периодом минувшего года связаны с комплексом капитальных ремонтов доменных печей № 2 и № 5, выполненных в апреле 2020 года, а также с учетом портфеля заказов и конъюнктуры рынка в 2020 году.

В целом в январе-апреле 2021 года на "Запорожстали" произведено 1,331 млн тонн стали (+12,4%), 1,512 млн тонн чугуна (+7,8%), и 1,126 млн тонн проката (+10,6%).

МинПром

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