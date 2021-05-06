Индонезия увеличила добычу никелевой руды По данным International Nickel Study Group (INSG), за первые два месяца 2021 г. добыча никелевой руды в Индонезии возросла на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Эта информация подтверждается сообщениями ведущих индонезийских компаний. Так, в добывающем комплексе Weda Bay в первом квартале текущего года было получено около 3 млн. т руды (влажных), что на 91% больше, чем в тот же период прошлого года. Государственная компания Aneka Tambang (Antam) добыла 2,64 млн. т (влажных) данного сырья, превысив показатель годичной давности более чем в четыре раза.



Как отмечает INSG, этот резкий рост вносит дисбаланс и неопределенность на мировой рынок никеля. В Индонезии в настоящее время реализуется ряд проектов по использованию местных запасов никелевой руды, экспорт которой запрещен. Ряд компаний провозгласили намерение получать из этого сырья никельсодержащий чугун (NPI) для экспорта в Китай, сульфат никеля для аккумуляторов и рафинированный никель. Но пока невозможно сказать, какие из этих проектов завершатся успехом и когда.



В первом квартале 2021 г. в Китай поступило из-за рубежа 3,44 млн. т NPI, на 80% больше, чем годом ранее. Из них 79% продукции было экспортировано из Индонезии. Однако Weda Bay и Antam в январе-марте произвели соответственно 10,1 тыс. т и 6,3 тыс. т NPI в пересчете на чистый никель. Это соответственно на 4,7 и 0,2% меньше, чем в тот же период годом ранее.



По оценкам INSG, в 2021 г. мировое потребление никеля возрастет на 12% по сравнению с предыдущим годом до 2,67 млн. т, а производство в пересчете на чистый металл увеличится на 9% до 2,72 млн. т. Однако Индонезия может внести значительные коррективы в оба показателя.



МинПром



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