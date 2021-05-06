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Водородный хаб в Роттердаме - важный сигнал ЕС для Украины

06.05.21 12:21
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На фоне набирающего силу зеленого перехода Европейский Союз начинает готовиться к созданию отрасли будущего – водородной энергетики, отмечает народный депутат Сергей Магера.

Немецкая сталелитейная компания ThyssenKrupp Steel объявила о начале разработки проекта международного водородного хаба на базе морского порта Роттердам.

"Пока это частный проект, власти ЕС еще не объявили о возможном участии в качестве партнера, но озвученные планы отражают готовность европейского бизнеса к масштабным большим инвестициям в водородную отрасль. Роттердамский водородный хаб оценивается как очень перспективный проект, ведь зеленое производство стали потребует зеленого водорода в качестве топлива для печей", - отметил он.

Как известно, месяцем ранее ЕС официально объявил, что считает Украину своим стратегическим партнером в развитии водородной энергетики. Что в ответ на это сделала украинская власть? Ничего полезного. Проект Стратегии развития водородной отрасли Минэнерго обещало обнародовать еще в начале года, но документа до сих пор нет, напоминает С.Магера.

"В который раз, в ответ на заинтересованность Евросоюза в сотрудничестве, мы продемонстрировали привычную бюрократическую волокиту и медлительность. Но важно понимать, будущее наступает семимильными шагами. Европа не будет ждать нас вечно. Параллельно с украинскими планами Евросоюз озвучил интерес в развитии сферы ВИЭ и производства водорода в странах Северной Африки", - сказал С.Магера.

Нардеп подчеркнул, что если Украина продолжит играть с ЕС в бюрократическую волокиту, европейские инвестиции уйдут в Африку. "А мы останемся наедине с необходимостью проводить экомодернизацию экономики, которую не осуществить без внешней помощи. Ведь речь идет о десятках сотнях миллиардов долларов. Мы просто не имеем права потерять доверие Евросоюза. Поэтому заявить о готовности создавать вместе с ЕС водородную энергетику мы должны уже на предстоящем экологическом саммите в Глазго", - акцентировал политик.

МинПром

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