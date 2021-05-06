Цена выбросов СО2 в ЕС в 500 раз выше, чем в Украине В рамках стратегии углеродной нейтральности Европейский Союз повышает стоимость выбросов СО2. Это дает возможность аккумулировать ресурсы для финансирования проектов экомодернизации, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



"К маю 2021 года цена на выбросы в системе торговли квотами EU ETS достигла 50 евро/т. Для сравнения, в Украине системы торговли квотами вообще нет, а ставка эконалога замерла на уровне 10 грн/т. То есть у нас выбросы стоят в 500 раз (!) дешевле, чем в ЕС", - сказал он.



При этом нардеп обратил внимание на то, что в ЕС средства от уплаты за СО2 идут на финансирование экопроектов. В Украие же все поступления уходят в общий бюджет, а бюджетной статьи расходов на экомодернизацию вообще не существует.



Отметим, что квоты на выбросы дают возможность европейским компаниям возмещать расходы на модернизацию производства. Например, компания получает конкретное количество квот. Если предприятие вложило деньги в экотрансформацию, снизило количество выбросов и не использовало свои квоты, то может продать их в системе ETS, чтобы покрыть часть затрат. И наоборот, если компания производит большое количество выбросов и еще не успела провести экомодернизацию, то она может докупить нужное количество квот на выбросы. Таким образом, в Европейском Союзе действует достаточно гибкая и понятная система торговли выбросами. Без карательных и репрессивных мер, есть рынок, где все решает спрос и предложение.



"Украине однозначно необходимо перенимать опыт Евросоюза по организации системы распределения и торговли квотами на выбросы. При этом важно установить целевое назначение поступлений от продажи квот – все средства должны направляться на финансирование экомодернизации промышленности", - сказал он.



"Все это нужно делать очень быстро, как говорится, на вчера. Пока мы размышляем о создании Фонда декарбонизации и повышении эконалога до 30 грн/т, европейцы с начала года в полтора раза увеличили стоимость выбросов, объявили о введении новой углеродной пошлины (СВАМ) и уже рассматривают проект создания водородного хаба в Роттердаме. Нам необходимо научиться не просто быстро делать, но и быстро думать", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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