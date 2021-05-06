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В Слуге народа обещают до лета принять законы необходимые для сотрудничества с МВФ

06.05.21 09:29 , Интерфакс-Украина
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Верховная Рада до 1 июня примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, уверен глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", - цитирует Арахамию сайт партии "Слуга народа" в четверг со ссылкой на Reuters.

Глава фракции пояснил, что речь идет о принятии закона (во втором чтении и целом – ИФ) об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины. По его словам, парламент также планирует внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша и необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Министр финансов Сергей Марченко 6 апреля спрогнозировал достижение договоренностей с МВФ о первом пересмотре программы на уровне Staff Level Agreement в течение двух месяцев.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

МинПром

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