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Порт Южный перевалил свыше 4 млн тонн грузов за 4 месяца

06.05.21 12:15
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Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" перевалило  4 млн 695 тыс. тонн грузов за 4 месяца.

Южный постепенно наращивает грузооборот с начала 2021 года. Весной коллектив предприятия обработал на 400 тыс. тонн больше по сравнению с январем и февралем. Эта тенденция является значимой с учетом ситуации на мировом рынке. В целом, в 2021 году обработано 4 млн 695 тыс. Тонн грузов.

Грузооборот в апреле составил 1 млн 147 тыс. тонн. 76% общего объема - это экспорт. Обработано 826 тыс. тонн руды, 39 тыс. тонн чугуна и др. С начала 2021 коллектив переработал 3 млн 613 тыс. тонн экспортных грузов.

Импорт в апереле составил 55,3 тыс. тонн грузов. Это были коксующийся уголь и никелевая руда. В течение месяца через Южный прошло 202 000 тонн транзита и 15 000 тонн каботажа. Объем импортных грузов за 4 месяца достиг 635 тыс. тонн.

"Увеличение объемов грузов весной создает положительную картину. Сейчас не очень спокойный период для морских портов. Но мы делаем все возможное, чтобы поддержать своих клиентов и гарантировать лучшие условия труда для портовиков. Наши мощности эффективны, и мы постоянно совершенствуемся, чтобы обеспечить высокое качество услуг и соответствующий уровень производительности", - отметил и.о. директора ГП "МТП "Южный" Сергей Ковшар.

МинПром

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