Германия сокращает сроки достижения углеродной нейтральности Федеральное правительство хочет повысить цель по сокращению выбросов парниковых газов до 65% к 2030 году. Это увеличит предыдущую цель Германии по сокращению на 55% по сравнению с уровнем 1990 года на десять процентных пунктов, сообщило немецкое издание Spiegel в среду.



По словам Spiegel, климатическая нейтральность - то есть практически полное отсутствие выбросов CO2 - должна быть достигнута не позднее 2045 года, а не в 2050 году, как это планировалось ранее.



Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце уже заявила, что считает достижимой цель от 62 до 68% на 2030 год.



В правительственных кругах, как сообщает Reuters, было сказано, что С.Шульце, канцлер Ангела Меркель и другие министры обсудят новые климатические цели Германии в среду.



Ранее сообщалось, что крупнейший машиностроительный и металлургический концерн ФРГ ThyssenKrupp планирует ускорить переход от ископаемого топлива к "зеленому" водороду и возобновляемым источникам энергии. В частности, компания намерена на базе порта Роттердам создать международный хаб по приемке и распределению водорода.



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