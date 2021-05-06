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Германия сокращает сроки достижения углеродной нейтральности

06.05.21 11:57 , Металлургпром
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Федеральное правительство хочет повысить цель по сокращению выбросов парниковых газов до 65% к 2030 году. Это увеличит предыдущую цель Германии по сокращению на 55% по сравнению с уровнем 1990 года на десять процентных пунктов, сообщило немецкое издание Spiegel в среду.

По словам Spiegel, климатическая нейтральность - то есть практически полное отсутствие выбросов CO2 - должна быть достигнута не позднее 2045 года, а не в 2050 году, как это планировалось ранее.

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце уже заявила, что считает достижимой цель от 62 до 68% на 2030 год.

В правительственных кругах, как сообщает Reuters, было сказано, что С.Шульце, канцлер Ангела Меркель и другие министры обсудят новые климатические цели Германии в среду.

Ранее сообщалось, что крупнейший машиностроительный и металлургический концерн ФРГ ThyssenKrupp планирует ускорить переход от ископаемого топлива к "зеленому" водороду и возобновляемым источникам энергии. В частности, компания намерена на базе порта Роттердам создать международный хаб по приемке и распределению водорода.

МинПром

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