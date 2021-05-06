В Украине опять упала добыча газа В январе-апреле 2021 года Украина сократила добычу газа на 2,6%, или на 174,7 млн куб. м, до 6,62 млрд куб. м в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", передают Українські Новини.



Согласно им среднесуточная добыча газа в январе-апреле 2021 года сократилась на 2,6% до 55,2 млн куб. м.



При этом в апреле добыча газа сократилась на 3,7%, или на 62,5 млн куб. м газа, до 1,61 млрд куб. м газа по сравнению с мартом 2020 года.



Как сообщалось, Украина начала закачку газа в подземные хранилища.



Также с 1 мая ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" автоматически перевела своих клиентов на годовой тариф "Фиксированный" с ценой 7,96 гривны/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки) газа.



Кроме того, в 2020 группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд грн.



Также Кабмин продлил действие ПСО "Нафтогаза" по поставке газа предприятиям ТКЭ до 21 мая.



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