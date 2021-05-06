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В Украине опять упала добыча газа

06.05.21 11:38 , Украинские новости
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В январе-апреле 2021 года Украина сократила добычу газа на 2,6%, или на 174,7 млн куб. м, до 6,62 млрд куб. м в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", передают Українські Новини.

Согласно им среднесуточная добыча газа в январе-апреле 2021 года сократилась на 2,6% до 55,2 млн куб. м.

При этом в апреле добыча газа сократилась на 3,7%, или на 62,5 млн куб. м газа, до 1,61 млрд куб. м газа по сравнению с мартом 2020 года.

Как сообщалось, Украина начала закачку газа в подземные хранилища.

Также с 1 мая ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" автоматически перевела своих клиентов на годовой тариф "Фиксированный" с ценой 7,96 гривны/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки) газа.

Кроме того, в 2020 группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд грн.

Также Кабмин продлил действие ПСО "Нафтогаза" по поставке газа предприятиям ТКЭ до 21 мая.

МинПром

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