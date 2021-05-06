Авиаперевозки грузов в мире достигли максимального показателя за 30 лет Авиакомпании мира в марте увеличили перевозку грузов до максимального объема с начала сбора данных в 1990 году. Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).



Показатель вырос на 4,4% относительно марта 2019 года (сравнение приводится к позапрошлому году, поскольку в 2020 году в мире началась пандемия COVID-19). По сравнению с февралем текущего года подъем составил 0,4%.



При этом абсолютный показатель объема перевозок не приводится.



Благоприятное влияние на объемы перевозок оказывает продолжающийся рост мировой торговли. Так, в феврале он увеличился по итогам девятого месяца подряд – на 0,3%. Такого длительного беспрерывного роста не происходило более двух десятилетий, отмечается в сообщении IATA.



Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в марте сокращение грузоперевозок на 0,3% относительно того же месяца 2019 года и Латинской Америки – на 23,6%. Между тем авиаперевозчики Северной Америки увеличили их на 14,5%, Европы – на 0,7%, Ближнего Востока – на 9,2%, Африки – на 24,6%.



IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.



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