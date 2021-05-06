Цена на газ в Европе взяла новую высоту Cпотовая цена на газ в Европе вырвалась за уровень в 300 долл. за тысячу кубометров, добавив всего за один день почти 4%. В Европе до конца недели сохраняется прохладная дождливая погода. При этом поставки СПГ в Европу заметно снижаются, откликаясь на растущие цены в Азии.



Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла до 307 долл. за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до 335 долл. вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии). Но и обновление этого пика уже не представляется недостижимым.



С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 240 долл. за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долл. за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.



Поступление природного газа с терминалов по приему СПГ в газотранспортную сеть Европы в мае 2021 года снижается на 17% по отношению к уровню апреля, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Падение по отношению к маю 2020 года составляет 19%.



Поставки газа с европейских терминалов СПГ хоть и разнятся день ото дня, но внутри каждого месяца они находятся в определенном коридоре, который четко обозначается уже в первые дни месяца.



Крупнейшие европейские импортеры СПГ – Франция и Испания – снижают импорт СПГ по отношению к маю 2020 года на 39% и 34% соответственно.



Ситуация на европейском рынке уже не представляет собой лобовую конкуренцию трубопроводного (в том числе российского газа) и СПГ. После холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, Старому Свету нужен максимум импорта газа по всем направлениям. Европа конкурирует за СПГ с Азией, которая становится все более привлекательным направлением для партий СПГ. Июньский фьючерс на индекс (Japan Korea Marker – отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) уже вырос до 321 долл. за тысячу кубометров (в начале апреля он стоил 257 долл.).



Заметно снижаются поставки в Европу американского СПГ: если в апреле на северо-запад континентальной Европы пришло 13 танкеров СПГ, в марте – 15, то за первую половину мая ожидается прибытие лишь 3 грузов, свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg.



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