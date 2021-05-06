Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цена на газ в Европе взяла новую высоту

06.05.21 10:58 , Интерфакс
печать
размер текста:

Cпотовая цена на газ в Европе вырвалась за уровень в 300 долл. за тысячу кубометров, добавив всего за один день почти 4%. В Европе до конца недели сохраняется прохладная дождливая погода. При этом поставки СПГ в Европу заметно снижаются, откликаясь на растущие цены в Азии.

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла до 307 долл. за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до 335 долл. вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии). Но и обновление этого пика уже не представляется недостижимым.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 240 долл. за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долл. за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Поступление природного газа с терминалов по приему СПГ в газотранспортную сеть Европы в мае 2021 года снижается на 17% по отношению к уровню апреля, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Падение по отношению к маю 2020 года составляет 19%.

Поставки газа с европейских терминалов СПГ хоть и разнятся день ото дня, но внутри каждого месяца они находятся в определенном коридоре, который четко обозначается уже в первые дни месяца.

Крупнейшие европейские импортеры СПГ – Франция и Испания – снижают импорт СПГ по отношению к маю 2020 года на 39% и 34% соответственно.

Ситуация на европейском рынке уже не представляет собой лобовую конкуренцию трубопроводного (в том числе российского газа) и СПГ. После холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, Старому Свету нужен максимум импорта газа по всем направлениям. Европа конкурирует за СПГ с Азией, которая становится все более привлекательным направлением для партий СПГ. Июньский фьючерс на индекс (Japan Korea Marker – отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) уже вырос до 321 долл. за тысячу кубометров (в начале апреля он стоил 257 долл.).

Заметно снижаются поставки в Европу американского СПГ: если в апреле на северо-запад континентальной Европы пришло 13 танкеров СПГ, в марте – 15, то за первую половину мая ожидается прибытие лишь 3 грузов, свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:22
Цена выбросов СО2 в ЕС в 500 раз выше, чем в Украине
11:19
Авиаперевозки грузов в мире достигли максимального показателя за 30 лет
10:39
Гупта заявил о рефинансировании своей доли в Greensill Capital
10:32
В январе-апреле украинские металлурги нарастили выплавку стали
10:18
Эксперты предрекают дефицит дизтоплива в мае
09:58
Запорожкокс в апреле сократил объемы производства
09:29
В Слуге народа обещают до лета принять законы необходимые для сотрудничества с МВФ
08:06
Укрэнерго предлагает повысить тариф на передачу э/э на 21%
05.05.21
17:56
За месяц средства на Едином казначейском счете уменьшились на 7,07 млрд грн
17:32
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
17:14
Укрзализныця провалила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов
16:54
Укравтодор сможет взять в долг 20 млрд грн на ремонт дорог
16:36
Проект о сокращении выбросов парниковых газов на 65% угрожает закрытием промпредприятий
16:22
В апреле бизнес ухудшил экономические ожидания
16:12
Total возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее
15:53
За 3 месяца предприятия КНР выплавили около 8,17 млн тонн нержавеющей стали
15:39
Нафтогаз Украины по итогам января-марта получил чистую прибыль 12,6 млрд грн
15:15
Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 3 месяца составил 301 млн долл.
14:53
Шебелинский ГПЗ планирует увеличить переработку газового концентрата на 13,6%
14:31
В США заявили о грядущем экономическом буме
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!