Гупта заявил о рефинансировании своей доли в Greensill Capital Индийско-британский сталелитейный магнат Санджив Гупта заявил в среду, что его подразделение Liberty Primary Metals Australia согласовало условия рефинансирования своей доли в Greensill Capital, которая находится на грани банкротства.



"Нового финансирования достаточно, чтобы полностью выплатить долг Greensill и обеспечить постоянный оборотный капитал для группы LPMA, которая включает интегрированный бизнес по добыче и производству первичной стали в Уайалле и ее коксующийся угольный разрез в Тахмур", - сообщил пресс-секретарь GFG Alliance.



Ожидается, что документация будет завершена в течение четырех недель, сказал пресс-секретарь.



GFG Alliance заявила, что ведет переговоры с несколькими финансистами по различным направлениям своего бизнеса и по обеспечению устойчивого финансирования для замены Greensill.



В прошлом месяце Ситибанк подал заявление в Верховный суд Нового Южного Уэльса о ликвидации OneSteel Manufacturing, в которую входят сталелитейный завод Уайалла в Южной Австралии и рудник Тахмур.



GFG Alliance, частный конгломерат Гупты, в значительной степени полагался на поставщика цепочки поставок Greensill Capital для финансирования своей деятельности.



Greensill столкнулась с банкротством после того, как ее основной страховщик прекратил страхование кредитов на сумму долга на сумму 4,1 миллиарда долларов в портфелях, созданных для клиентов, включая Credit Suisse.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



