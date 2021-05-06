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Гупта заявил о рефинансировании своей доли в Greensill Capital

06.05.21 10:39 , Steelland
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Индийско-британский сталелитейный магнат Санджив Гупта заявил в среду, что его подразделение Liberty Primary Metals Australia согласовало условия рефинансирования своей доли в Greensill Capital, которая находится на грани банкротства.

"Нового финансирования достаточно, чтобы полностью выплатить долг Greensill и обеспечить постоянный оборотный капитал для группы LPMA, которая включает интегрированный бизнес по добыче и производству первичной стали в Уайалле и ее коксующийся угольный разрез в Тахмур", - сообщил пресс-секретарь GFG Alliance.

Ожидается, что документация будет завершена в течение четырех недель, сказал пресс-секретарь.

GFG Alliance заявила, что ведет переговоры с несколькими финансистами по различным направлениям своего бизнеса и по обеспечению устойчивого финансирования для замены Greensill.

В прошлом месяце Ситибанк подал заявление в Верховный суд Нового Южного Уэльса о ликвидации OneSteel Manufacturing, в которую входят сталелитейный завод Уайалла в Южной Австралии и рудник Тахмур.

GFG Alliance, частный конгломерат Гупты, в значительной степени полагался на поставщика цепочки поставок Greensill Capital для финансирования своей деятельности.

Greensill столкнулась с банкротством после того, как ее основной страховщик прекратил страхование кредитов на сумму долга на сумму 4,1 миллиарда долларов в портфелях, созданных для клиентов, включая Credit Suisse.

МинПром

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