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Эксперты предрекают дефицит дизтоплива в мае

06.05.21 10:18 , Украинские новости
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Коммерческий директор государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко прогнозирует дефицит дизельного топлива в мае. Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Учитывая ожидаемое отсутствие поставок дизтоплива "Роснефти", ремонт на Мозырском НПЗ "Белорусской нефтяной компании" (БНК), компания урезала объемы по контрактам на дизтопливо на май. Эти факторы, конечно же, говорят о дырке в балансе рынка. С другой стороны, "Укртатнафта" сказала, что она увеличит производство дизтоплива, и будут морские поставки, и все будет хорошо. Но я склоняюсь к мнению о том, что дефицит все-таки будет", - сказал С.Федоренко.

В частности, он связывает дефицит дизтоплива в мае с нехваткой у акционерного общества "Укрзализныця" цистерн для вывоза нефтепродуктов из морских портов Украины.

"Учитывая, что у нас стандартно начнут идти грузы руды, которые будут перебивать поставки в обратном направлении топлива, то все будет нелегко. Я придерживаюсь мнения, что без каких-то критических изменений у нас в мае будет легкий дефицит", - подытожил он.

Ранее директор SunOil Косянчук заявил о дефиците дизтоплива в Украине.

Два эксперта прогнозируют дефицит дизеля до 300 тыс. тонн из-за изгнания швейцарского поставщика российского дизеля. Его объемы поставок пока некому заменить.

МинПром

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