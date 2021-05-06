Укрэнерго предлагает повысить тариф на передачу э/э на 21% НЭК "Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для компании с 1 августа на 61,62 грн/МВт-ч (на 21%) − до 355,55 грн за МВт-ч. Соответствующий проект решения вынесен на обсуждение, которое продлится до 14 мая, сообщает пресс-служба компании.



Согласно документу, "Укрэнерго" обосновывает необходимость повышения тарифа увеличением расходов на сырье и вспомогательные материалы на 20,21 млн грн, электроэнергию для хозяйственных нужд – на 19,42 млн грн, другие операционные расходы – на 54,69 млн грн.



Кроме того, в проект структуры тарифа включены финансовые расходы по договору кредитной линии от 30 декабря 2020 года между НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрэксимбанк" на сумму 964,3 млн грн.



"Укрэнерго" отмечает, что в действующий тариф включены расходы на выплату процентов по кредитам, полученным у "Ощадбанка" и "Укргазбанка". Расходы по кредиту "Укрэксимбанка" включены не были, поскольку этот кредит был получен только 31 марта.



В соответствии с утвержденным 26 апреля "Прогнозным балансом электроэнергии объединенной электроэнергетической системы Украины на 2021 год" компания предусматривает в тарифе рост объема передачи электроэнергии на 1,94 млн МВт-ч – до 140,9 млн МВт-ч, а также увеличение расходов, связанных с выполнением специальных обязанностей, без учета компенсации из госбюджета, на уровне 31,57 млрд грн.



Как сообщалось, ранее Национальная комиссия государственного регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставила тариф на передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля на прежнем уровне – 293,93 грн/МВт-ч.



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