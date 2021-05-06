Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрэнерго предлагает повысить тариф на передачу э/э на 21%

06.05.21 08:06
печать
размер текста:

НЭК "Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для компании с 1 августа на 61,62 грн/МВт-ч (на 21%) − до 355,55 грн за МВт-ч. Соответствующий проект решения вынесен на обсуждение, которое продлится до 14 мая, сообщает пресс-служба компании.

Согласно документу, "Укрэнерго" обосновывает необходимость повышения тарифа увеличением расходов на сырье и вспомогательные материалы на 20,21 млн грн, электроэнергию для хозяйственных нужд – на 19,42 млн грн, другие операционные расходы – на 54,69 млн грн.

Кроме того, в проект структуры тарифа включены финансовые расходы по договору кредитной линии от 30 декабря 2020 года между НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрэксимбанк" на сумму 964,3 млн грн.

"Укрэнерго" отмечает, что в действующий тариф включены расходы на выплату процентов по кредитам, полученным у "Ощадбанка" и "Укргазбанка". Расходы по кредиту "Укрэксимбанка" включены не были, поскольку этот кредит был получен только 31 марта.

В соответствии с утвержденным 26 апреля "Прогнозным балансом электроэнергии объединенной электроэнергетической системы Украины на 2021 год" компания предусматривает в тарифе рост объема передачи электроэнергии на 1,94 млн МВт-ч – до 140,9 млн МВт-ч, а также увеличение расходов, связанных с выполнением специальных обязанностей, без учета компенсации из госбюджета, на уровне 31,57 млрд грн.

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия государственного регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставила тариф на передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля на прежнем уровне – 293,93 грн/МВт-ч.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
За месяц средства на Едином казначейском счете уменьшились на 7,07 млрд грн
17:32
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
17:14
Укрзализныця провалила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов
16:54
Укравтодор сможет взять в долг 20 млрд грн на ремонт дорог
16:36
Проект о сокращении выбросов парниковых газов на 65% угрожает закрытием промпредприятий
16:22
В апреле бизнес ухудшил экономические ожидания
16:12
Total возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее
15:53
За 3 месяца предприятия КНР выплавили около 8,17 млн тонн нержавеющей стали
15:39
Нафтогаз Украины по итогам января-марта получил чистую прибыль 12,6 млрд грн
15:15
Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 3 месяца составил 301 млн долл.
14:53
Шебелинский ГПЗ планирует увеличить переработку газового концентрата на 13,6%
14:31
В США заявили о грядущем экономическом буме
14:15
Thyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в новый логистический центр
13:56
Danieli запустила новый стан холодной прокатки на турецком заводе в Эрегли
13:33
НЗФ намерен нарастить выпуск силикомарганца на 5 тыс. тонн в месяц
13:14
Цена на плоский прокат в Бразилии в мае вырастет на 16-18%
12:52
Стоимость турецкой арматуры подскочила на 40 долл.
12:39
Цены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тонну
12:12
Liberty Steel заявила о достаточном финансировании своих проектов
11:58
Германия направит еще 5 млрд евро на сокращение выбросов в сталелитейной промышленности
30.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!