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Укрзализныця провалила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов

05.05.21 17:14 , Бизнес Цензор
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Тендер АО "Укрзализныця" на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,04 млрд грн не состоялся. Согласно информации в системе ProZorro, причиной этого стал допуск к аукциону менее двух тендерных предложений, передает Интерфакс-Украина.

Предложения для участия в тендере подали три компании: CRRC Tangshan (предложение отклонено), "Терминал-Запад" (предложение отклонено) и ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.

Компания "Терминал-Запад" в своей жалобе на условия тендера в Антимонопольный комитет заявляла, что принять участие в нем может только Крюковский завод или те, кто с ним сотрудничает, писали Наші гроші.

По мнению компании, фактически заказчик выдвигает требования, присущие линейке моделей вагонов 61-779 (серии модификации 2018), которые производит Крюковский завод. Кроме того, другие производители, в том числе швейцарская Stadler и польская Pesa, не видят возможности участвовать в тендере из-за крайне сжатых сроков поставки продукции и устаревших требований к вагонам.

Как сообщалось, в феврале "Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,04 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.

При этом в марте в КВСЗ также указывали на недостаточность шести месяцев для реализации контракта "Укрзализныци" на закупку 100 пассажирских вагонов.

МинПром

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