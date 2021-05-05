Укрзализныця провалила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов Тендер АО "Укрзализныця" на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,04 млрд грн не состоялся. Согласно информации в системе ProZorro, причиной этого стал допуск к аукциону менее двух тендерных предложений, передает Интерфакс-Украина.



Предложения для участия в тендере подали три компании: CRRC Tangshan (предложение отклонено), "Терминал-Запад" (предложение отклонено) и ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".



Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.



Компания "Терминал-Запад" в своей жалобе на условия тендера в Антимонопольный комитет заявляла, что принять участие в нем может только Крюковский завод или те, кто с ним сотрудничает, писали Наші гроші.



По мнению компании, фактически заказчик выдвигает требования, присущие линейке моделей вагонов 61-779 (серии модификации 2018), которые производит Крюковский завод. Кроме того, другие производители, в том числе швейцарская Stadler и польская Pesa, не видят возможности участвовать в тендере из-за крайне сжатых сроков поставки продукции и устаревших требований к вагонам.



Как сообщалось, в феврале "Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,04 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.



При этом в марте в КВСЗ также указывали на недостаточность шести месяцев для реализации контракта "Укрзализныци" на закупку 100 пассажирских вагонов.



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