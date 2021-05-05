Укравтодор сможет взять в долг 20 млрд грн на ремонт дорог Кабинет министров в конце апреля утвердил предоставление в 2021 году Агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") государственных гарантий на суму 10 млрд грн дополнительно к гарантиям на такую же сумму, выделенным в начале апреля.



Согласно постановлению Кабинета министров №442 от 28 апреля, "Укравтодор" может привлекать займы под эти госгарантии на срок до 15 лет, а процентная ставка и другие их условия будут определяться в кредитном договоре или решении об эмиссии облигаций по согласованию с Минфином, передает Интерфакс-Украина.



Этим же постановлением правительство утвердило новую редакцию паспорта Государственной целевой экономической программы автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы.



Согласно документу, в этом году бюджетное финансирование сократится до 72,81 млрд грн (ранее планировалось снижение до 56,81 млрд грн) с 96,03 млрд грн в прошлом году, а в следующем оно снизится до 47,65 млрд грн.



Общий объем финансирования в этом году будет уменьшен до 101,25 млрд грн (ранее планировалось снижение до 85,25 млрд грн со 115,74 млрд грн в прошлом году с ростом в следующем году до 92,86 млрд грн за счет увеличения других источников финансирования).



Обновленная программа предусматривает увеличение строительства новых дорог в этом году до 51,45 км (ранее – до 36,5 км)с 30,9 км в прошлом году и в следующем до – 194,8 км, а также рост реконструкции дорог до 130,49 км (ранее 123,7 км)в этом году со 49,5 км в прошлом и 201,6 км в следующем году. Остальное приходится на капитальный и средний ремонт.



Как сообщалось, 2 апреля Кабмин уже предоставил госгарантии "Укрвтодору" по кредитам на сумму до 10 млрд грн и на срок до 15 лет.



Напомним, Кабинет министров в 2020 году предоставил "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн. В частности, "Укравтодор" 28 апреля получил госгарантию на 19,27 млрд грн, 18 декабря - на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.



Согласно данным про общую сумму государственного и гарантированного государством долга за 2020 год, "Укравтодор" разместил 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре. Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство автодорог привлекло 14,36 млрд грн средств.



Кроме этого, в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн.



По данным "Укравтодора", 12-месячные облигации выкупил "Укрэксибанк": на 5,78 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года.



В декабре госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка", а также 2,25 млрд от "Ощадбанка".



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