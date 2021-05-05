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Проект о сокращении выбросов парниковых газов на 65% угрожает закрытием промпредприятий

05.05.21 16:36 , РБК Украина
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Проект распоряжения Министерства окружающей среды "Об одобрении Второго национально определенного вклада в Парижские соглашения", которым утверждается сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года, несет многочисленные риски для экономики Украины. В частности, угрожает инвестиционному климату, а также может привести к закрытию украинских промышленных предприятий.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру экономики Игорю Петрашко.

Как сказано в письме, проектом распоряжения от министерства предлагается утвердить Второй национально-определенный взнос (далее - НЛВ) Украины в Парижские соглашения, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года.

Согласно первым НОВ текущая цель Украины - сокращение выбросов парниковых газов на 40%. То есть министерство предлагает увеличить эту цифру на 25 процентных пунктов.

"Такие предложения министерства несут очень большую угрозу как для инвестиционного климата, так и для действующих промышленных предприятий Украины, которые могут оказаться под угрозой закрытия", - предостерегают в ФРУ.

Так, согласно представленным ранее сценариями моделирования, для сокращения выбросов парниковых газов необходимо вложить в 2020-2030-х годах минимум 300 миллиардов евро (в зависимости от сценария).

"Несмотря на такие существенные размеры необходимых инвестиций, в предложенном проекте почти полностью отсутствуют конкретные механизмы и источники финансирования мероприятий в рамках достижения климатических целей Украины", - подчеркивают в ФРУ.

Поэтому в Федерации призвали премьера и министра экономики не допустить согласование и принятие распоряжения Кабинета министров "Об одобрении Второго национально определенного вклада в Парижские соглашения" в предложенной министерством редакции.

"Этот проект необходимо отправить на доработку с привлечением представителей Федерации работодателей Украины, а также других представителей общественных объединений и профессиональных ассоциаций", - резюмируют в ФРУ.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса.

По оценке экспертов ЕВА, проект второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение (НВВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в свою очередь заявила, что для декарбонизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации, и должна предоставить государственную поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.

МинПром

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