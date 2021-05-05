Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Total возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее

05.05.21 16:12 , Интерфакс
печать
размер текста:

Total сообщила, что возобновит реализацию проекта по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее, прерванную год назад из-за пандемии.

Глава компании Патрик Пуянне провел переговоры с делегацией правительства Папуа - Новой Гвинеи под руководством вице-премьера Самуэля Базиля по определению дальнейших шагов. После этого стороны объявили о повторной мобилизации проектной команды и всех необходимых ресурсов.

"Цель - начать FEED в начале 2022 года для подготовки к принятию окончательного инвестрешения (FID) в 2023 году", - говорится в пресс-релизе.

"Этот проект оценивается очень высоко в портфеле Total с учетом близости к азиатским СПГ-рынкам, и мы потратим на него все необходимые ресурсы", - заявил П.Пуянне через пресс-службу.

Проект предполагает освоение двух основных месторождений на блоке PRL-15 - Elk и Antelope ("лось" и "антилопа"). Газ этих месторождений будет транспортироваться по газопроводу (частично морскому) протяженностью 320 км на площадку Caution Bay - там построен СПГ-завод американской ExxonMobil (проект PNG LNG). В рамках проекта планируется построиться две линии сжижения общей мощностью 5,6 млн т/г. ExxonMobil также вела переговоры с правительством страны о строительстве третьей очереди на своем проекте, но пока они зашли в тупик.

Total - оператор этих двух береговых месторождений. Компании в проекте принадлежит 31,1%, ExxonMobil владеет 28,7%, Oil Search - 17,7% у государства есть право на выкуп 22,5%.

Total владеет 40,1% акций Papua LNG, Oil Search - 22,8%, а ExxonMobil - 37,1%.

В 2019 году Total планировала достичь ОИР в 2020 году, но отложила решение из-за COVID-19, а также переговоров ExxonMobil с правительством.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:54
Укравтодор сможет взять в долг 20 млрд грн на ремонт дорог
16:36
Проект о сокращении выбросов парниковых газов на 65% угрожает закрытием промпредприятий
16:22
В апреле бизнес ухудшил экономические ожидания
15:53
За 3 месяца предприятия КНР выплавили около 8,17 млн тонн нержавеющей стали
15:39
Нафтогаз Украины по итогам января-марта получил чистую прибыль 12,6 млрд грн
15:15
Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 3 месяца составил 301 млн долл.
14:53
Шебелинский ГПЗ планирует увеличить переработку газового концентрата на 13,6%
14:31
В США заявили о грядущем экономическом буме
14:15
Thyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в новый логистический центр
13:56
Danieli запустила новый стан холодной прокатки на турецком заводе в Эрегли
13:33
НЗФ намерен нарастить выпуск силикомарганца на 5 тыс. тонн в месяц
13:14
Цена на плоский прокат в Бразилии в мае вырастет на 16-18%
12:52
Стоимость турецкой арматуры подскочила на 40 долл.
12:39
Цены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тонну
12:12
Liberty Steel заявила о достаточном финансировании своих проектов
11:58
Германия направит еще 5 млрд евро на сокращение выбросов в сталелитейной промышленности
11:35
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
11:11
Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30%
10:59
Метинвест услышал пожелания мариупольцев относительно места строительства нового университета
10:51
Канадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срока
30.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!