Total возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее Total сообщила, что возобновит реализацию проекта по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее, прерванную год назад из-за пандемии.



Глава компании Патрик Пуянне провел переговоры с делегацией правительства Папуа - Новой Гвинеи под руководством вице-премьера Самуэля Базиля по определению дальнейших шагов. После этого стороны объявили о повторной мобилизации проектной команды и всех необходимых ресурсов.



"Цель - начать FEED в начале 2022 года для подготовки к принятию окончательного инвестрешения (FID) в 2023 году", - говорится в пресс-релизе.



"Этот проект оценивается очень высоко в портфеле Total с учетом близости к азиатским СПГ-рынкам, и мы потратим на него все необходимые ресурсы", - заявил П.Пуянне через пресс-службу.



Проект предполагает освоение двух основных месторождений на блоке PRL-15 - Elk и Antelope ("лось" и "антилопа"). Газ этих месторождений будет транспортироваться по газопроводу (частично морскому) протяженностью 320 км на площадку Caution Bay - там построен СПГ-завод американской ExxonMobil (проект PNG LNG). В рамках проекта планируется построиться две линии сжижения общей мощностью 5,6 млн т/г. ExxonMobil также вела переговоры с правительством страны о строительстве третьей очереди на своем проекте, но пока они зашли в тупик.



Total - оператор этих двух береговых месторождений. Компании в проекте принадлежит 31,1%, ExxonMobil владеет 28,7%, Oil Search - 17,7% у государства есть право на выкуп 22,5%.



Total владеет 40,1% акций Papua LNG, Oil Search - 22,8%, а ExxonMobil - 37,1%.



В 2019 году Total планировала достичь ОИР в 2020 году, но отложила решение из-за COVID-19, а также переговоров ExxonMobil с правительством.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



