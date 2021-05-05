Нафтогаз Украины по итогам января-марта получил чистую прибыль 12,6 млрд грн НАК "Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получила чистую прибыль 12,6 млрд грн, что почти вчетверо больше, чем за первый квартал прошлого года (3,2 млрд грн), сообщил финансовый директор группы Петер ван Дрил.



"Ранее мы заявляли, что ожидаем прибыльности Нафтогаза в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке)", - написал он на своей странице в Фейсбуке.



По его словам, деловая среда демонстрирует явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.



"Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность повысилась. Наши усилия по преобразованию окупаются. Коллектив Нафтогаза в этом квартале активизировался и показал выдающийся результат! Хочу поблагодарить всех за большой вклад", - отметил он.



Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.



Доходы "Нафтогаза" в 2020 году возросли на 27,1% (на 41,184 млрд грн) по сравнению с 2019 годом – до 193,017 млрд грн, в т.ч. доходы от реализации составили 159,234 млрд грн (+6,3%), компенсация от выполнения спецобязательств (ПСО) – 32,205 млрд грн (+100%), проценты и другие доходы – 1,578 млрд грн (-23,1%).



Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины", как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й. Чистый доход в прошлом году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом – до 121,059 млрд грн.



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