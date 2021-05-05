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Шебелинский ГПЗ планирует увеличить переработку газового концентрата на 13,6%

05.05.21 14:53 , Украинские новости
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Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Shebel) планирует увеличить переработку газового концентрата на 13,6%, до 500 тыс. тонн, в 2021 году.
Об этом в интервью Українським Новинам заявил коммерческий директор государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

"Переработку мы хотим увеличить порядка до 500 тыс. тонн в год. То есть, мы её снижали до 440 тыс. тонн в 2020 году из-за ковида, когда не хотели продавать сырье в минус. Нам нужно увеличить переработку", - сказал он.

С.Федоренко добавил, что Шебелинский ГПЗ намерен увеличить производство LPG (Liquified Petroleum Gas, сжиженный газ) за счет технологических инноваций, при которых будут сокращаться потери и увеличиваться извлечение из единицы газа, что позволит более эффективно изымать из природного газа сжиженный.

Также в 2021 году Шебелинский ГПЗ намерен поменять свои технологические подогреватели.

"Это печи, которые греют сырье для первичной переработки и печи, которые также используются на вторичных процессах. У нас сейчас старые шатровые печи 60-х годов, которые мы сейчас меняем на новые, в которых КПД в 2 раза больше, то есть, если сейчас КПД 40-50%, то там будет условно 85%. Таким образом мы уменьшим количество природного газа, которое потребляют эти печи на единицу продукции переработки и таким образом снизим себестоимость", - подытожил С.Федоренко.

МинПром

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