Шебелинский ГПЗ планирует увеличить переработку газового концентрата на 13,6% Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Shebel) планирует увеличить переработку газового концентрата на 13,6%, до 500 тыс. тонн, в 2021 году.

Об этом в интервью Українським Новинам заявил коммерческий директор государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.



"Переработку мы хотим увеличить порядка до 500 тыс. тонн в год. То есть, мы её снижали до 440 тыс. тонн в 2020 году из-за ковида, когда не хотели продавать сырье в минус. Нам нужно увеличить переработку", - сказал он.



С.Федоренко добавил, что Шебелинский ГПЗ намерен увеличить производство LPG (Liquified Petroleum Gas, сжиженный газ) за счет технологических инноваций, при которых будут сокращаться потери и увеличиваться извлечение из единицы газа, что позволит более эффективно изымать из природного газа сжиженный.



Также в 2021 году Шебелинский ГПЗ намерен поменять свои технологические подогреватели.



"Это печи, которые греют сырье для первичной переработки и печи, которые также используются на вторичных процессах. У нас сейчас старые шатровые печи 60-х годов, которые мы сейчас меняем на новые, в которых КПД в 2 раза больше, то есть, если сейчас КПД 40-50%, то там будет условно 85%. Таким образом мы уменьшим количество природного газа, которое потребляют эти печи на единицу продукции переработки и таким образом снизим себестоимость", - подытожил С.Федоренко.



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