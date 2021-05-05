НЗФ намерен нарастить выпуск силикомарганца на 5 тыс. тонн в месяц ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская область) рассматривает возможность увеличения объемов производства силикомарганца на 5 тыс. тонн в месяц за счет производства самой качественной марки P15 малофосфористого шлака, который в свою очередь производится из мелкодисперсного концентрата, объемы которого будут только увеличиваться. Об этом рассказал начальник планово-технического отдела завода Игорь Филиппов.



НЗФ в январе – марте 2021 года увеличил выпуск силикомарганца на 9,2% по сравнению с январем-мартом 2020 года, до 127,7 тыс. тонн. Производство ферромарганца увеличилось на 24%, до 14,89 тыс. тонн.



В марте НЗФ произвел 56,42 тыс. тонн ферросплавов. Плановое задание на апрель в НЗФ было рассчитано на уровне 57 тыс. базовых тонн ферросплавов.



Генеральный директор завода Владимир Куцин поставил перед коллективом задачу готовить к включению и провести разогрев дополнительной плавильной печи в этом месяце. Он отметил, что предприятие работает устойчиво.



По итогам работы в 2020 году Никопольский завод ферросплавов получил чистую прибыль в размере 456,16 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 584,37 млн грн.



НЗФ — крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия — около 900 тыс. тонн ферросплавов.



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