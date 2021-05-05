Стоимость турецкой арматуры подскочила на 40 долл. Прейскурантные цены на арматуру производства турецких металлургических заводов подскочили на 40 долл. на прошлой неделе, до 670 долл. за тонну и выше самовывозом с завода.



Эти шаги были предприняты на фоне роста стоимости импортируемого лома и ожиданий того, что отмена экспортной скидки НДС на китайскую сталь может открыть новые возможности для экспорта, что приведет к дальнейшему росту цен.



В предыдущие недели эти цены в основном оставались неизменными и составляли 630–640 долл. за тонну на условиях франко-завод, в зависимости от региона и тоннажа, хотя заводы обеспечили более высокие экспортные цены, превышающие 650 долл. за тонну на условиях FOB.



Турецкие комбинаты также начали тестировать экспортный рынок с ценами в 670 долл. США за тонну на условиях FOB и выше, в зависимости от пункта назначения и тоннажа.



Отметив, что недавние продажи заготовок составили 625 долл. за тонну на условиях франко-завод, менеджер по продажам турецкого производителя сортового проката прокомментировал ситуацию, отметив, что цены на лом выше 450 долл. за тонну не смогут оставаться долго, опровергнув некоторые разговоры на рынке о том, что цены на лом могут достигать 500 долл. за тонну.



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