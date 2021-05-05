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Liberty Steel заявила о достаточном финансировании своих проектов

05.05.21 12:12 , Металлургпром
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Металлургическая компания британского миллиардера Санджива Гупты сделала официальное заявление о текущей ситуации в компании в связи с множественными сообщениями о возможном банкротстве и остановке заводов в Великобритании и других странах.

"Большинство бизнесов Liberty Steel Group в ее глобальном портфеле работают хорошо и генерируют положительные денежные потоки, поддерживаемые операционными улучшениями, которые мы сделали, и сильными рынками стали и железной руды. Наши металлургические и горнодобывающие предприятия в Европе и Австралии приносят рекордную прибыль, и у нас есть достаточное финансирование для удовлетворения наших текущих потребностей. В свете краха Greensill мы предпринимаем осмотрительные шаги по всему нашему глобальному портфелю для управления ресурсами, пока мы переходим к новому финансированию для нашего бизнеса. Мы поддерживаем регулярный диалог с нашими сотрудниками, профсоюзами, клиентами, поставщиками и правительствами, чтобы держать их в курсе и изучать способы совместной работы в сложившейся ситуации", - говорится в заявлении Liberty Steel.

На прошлой неделе стало известно о начале расследования Комитетом по стратегии бизнеса, энергетики и промышленности (BEIS) парламента Великобритании влияния банкротства финансовой компании Greensill на Liberty Steel, ее клиентов и примерно 3000 сотрудников в Великобритании, которые могут оказаться под угрозой увольнения, если С.Гупта не найдет альтернативного финансирования.

МинПром

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