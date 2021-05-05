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Метинвест услышал пожелания мариупольцев относительно места строительства нового университета

05.05.21 10:59
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Принятие группой "Метинвест" предложений мэрии Мариуполя относительно нового участка по строительству университета "Метинвест Политехника" является прекрасным примером того, как украинский социально ответственный бизнес слышит людей. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Как известно, первоначальной идеей было расположить университетский корпус на месте заброшенного кинотеатра, который находится в городском саду. В Мариуполе не так много зеленых мест, поэтому жители города попросили "Метинвест" перенести строительство на другую локацию.

Напомним, в Мариуполе запланировано строительство частного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника". Проект и строительство кампуса от нидерландского бюро MASA Architects под руководством Хироки Маццура - событие для региона.

С.Магера отметил, что в Украине вопрос дефицита квалифицированных кадров стоит более, чем остро. На украинских металлургических предприятиях работает 110 тыс украинцев. Плюс ГМК обеспечивает 589 тыс рабочих мест в смежных областях. В результате каждый 13-й рабочий в Украине связан с металлургией.

Нардеп обратил внимание на то, что проблема в том, что большинство опытных кадров сформировались на базе советского образования. Поэтому отрасль нуждается в новых кадрах, которые получат знания и навыки по современным методикам и на передовой технологической базе.

"Выпускники "Метинвест Политехника" будут работать в принципиально новой металлургии, ориентированной на выпуск низкоуглеродной и безуглеродной стали. Они застанут активную фазу внедрения экотехнологий на производстве и внесут свой вклад в зеленый переход украинской экономики. Одно могу сказать точно: металлургия будет востребована в будущем, а значит выпускников нового университета ждет хорошее будущее", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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