Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30% В I квартале 2021 года чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30% в годовом исчислении и составила 21,7 млрд долл.



В компании рост прибыли объяснили укреплением нефтяного рынка, а также более высокой маржей в нефтепереработке и химической промышленности, которая частично компенсировала снижение нефтедобычи.



Денежный поток Saudi Aramco от операционной деятельности вырос на 18%, составив 26,5 млрд долл., свободный денежный поток увеличился на 21,7% - до 18,3 млрд долл.



Капитальные затраты Saudi Aramco в отчетный период составили 8,2 млрд долл, увеличившись на 10,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года.



На выплату дивидендов по итогам января-марта компания направит 18,8 млрд долл. Ранее Saudi Aramco заявляла, что будет придерживаться уровня ежеквартальных дивидендов в размере 18,75 млрд - 75 млрд долл. в год, исполняя свои обязательства перед акционерами.



Средняя суточная добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 11,5 млн б.н.э., включая нефть в объеме 8,6 млн б/с (9,8 млн б/с в первом квартале 2020 года).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



