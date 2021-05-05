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Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30%

05.05.21 11:11 , Интерфакс
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В I квартале 2021 года чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30% в годовом исчислении и составила 21,7 млрд долл.

В компании рост прибыли объяснили укреплением нефтяного рынка, а также более высокой маржей в нефтепереработке и химической промышленности, которая частично компенсировала снижение нефтедобычи.

Денежный поток Saudi Aramco от операционной деятельности вырос на 18%, составив 26,5 млрд долл., свободный денежный поток увеличился на 21,7% - до 18,3 млрд долл.

Капитальные затраты Saudi Aramco в отчетный период составили 8,2 млрд долл, увеличившись на 10,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

На выплату дивидендов по итогам января-марта компания направит 18,8 млрд долл. Ранее Saudi Aramco заявляла, что будет придерживаться уровня ежеквартальных дивидендов в размере 18,75 млрд - 75 млрд долл. в год, исполняя свои обязательства перед акционерами.

Средняя суточная добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 11,5 млн б.н.э., включая нефть в объеме 8,6 млн б/с (9,8 млн б/с в первом квартале 2020 года).

МинПром

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