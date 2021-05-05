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Канадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срока

05.05.21 10:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Ivanhoe Mines заявила, что ввод в строй медной шахты Kamoa-Kakula в ДР Конго состоится уже в конце мая или начале июня текущего года — на несколько месяцев раньше запланированного срока.

Как сообщает компания, строительство обогатительного комплекса уже практически завершено, там начались испытания. На шахте проложено более 42 км штреков, на рудном дворе накоплено порядка 3 млн т руды, содержащей около 140 тыс. т меди.

На первой стадии проекта на Kamoa-Kakula будет перерабатываться около 3,8 млн т руды со средним содержанием меди более 6% в год. Таким образом объем производства меди в концентрате составит порядка 200 тыс. т в год.

В третьем квартале 2022 г. на предприятии планируется запустить вторую очередь обогатительной фабрики, что позволит удвоить производительность предприятия. Как отмечает Ivanhoe, на основании независимой экспертизы разработан план дальнейшего расширения шахты. В перспективе Kamoa-Kakula может стать вторым по величине медным рудником мира с годовой добычей порядка 800 тыс. т в год.

По 39,6% акций Kamoa-Kakula принадлежат Ivanhoe Mines и китайской Zijin Mining Group. В собственности правительства ДР Конго находится 20% акций.

Как отмечает International Copper Study Group (ICSG), в 2021 г. мировое производство меди в концентрате возрастет на 3,5% после трех лет стагнации, а в 2022 г. увеличится еще на 3,7%. В 2021-2022 гг. стартуют три крупных медных проекта. Помимо Kamoa Kakula, это Quellaveco в Перу и Quebrada Blanca QB2 в Чили. За счет этого дефицит медного концентрата на мировом рынке сменится небольшим избытком предложения, так как производство рафинированной меди в 2021 и 2022 гг. прибавит по 3%.

МинПром

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