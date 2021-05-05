Duferco направит 72 млн евро на установку балочного стана

При поддержке германского экспортного кредитного агентства Euler Hermes итальянский банк UniCredit и германский DZ Bank предоставили зарегистрированной в Швейцарии металлургической компании Duferco 11-летний кредит на 72 млн евро под реализацию крупного инвестиционного проекта.
Duferco планирует установить на заводе San Zeno Naviglio в итальянской провинции Брешиа балочный прокатный стан производительностью 650 тыс. т в год.
Контракт с германской SMS Group на поставку оборудования был подписан в ноябре 2020 г. Итальянская компания Forni Industriali Bendotti поставит для предприятия нагревательную печь с шагающим подом. Общая стоимость проекта составляет 180 млн. евро, ввод в строй оборудования намечен на конец 2022 г.
Сообщалось, что новый стан будет отвечать последнему слову техники. Он будет отличаться высоким уровнем автоматизации производства и логистики. Для управления им будет использоваться искусственный интеллект. Энергию оборудование будет получать из возобновляемых источников, предусмотрена возможность перехода на использование водорода.
В настоящее время в состав Duferco входят девять предприятий в Италии, Франции и Дании. Совокупные мощности по выпуску балок и другого фасонного проката составляют 900 тыс. т в год.