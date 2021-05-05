Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Duferco направит 72 млн евро на установку балочного стана

05.05.21 10:34 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

При поддержке германского экспортного кредитного агентства Euler Hermes итальянский банк UniCredit и германский DZ Bank предоставили зарегистрированной в Швейцарии металлургической компании Duferco 11-летний кредит на 72 млн евро под реализацию крупного инвестиционного проекта.

Duferco планирует установить на заводе San Zeno Naviglio в итальянской провинции Брешиа балочный прокатный стан производительностью 650 тыс. т в год.

Контракт с германской SMS Group на поставку оборудования был подписан в ноябре 2020 г. Итальянская компания Forni Industriali Bendotti поставит для предприятия нагревательную печь с шагающим подом. Общая стоимость проекта составляет 180 млн. евро, ввод в строй оборудования намечен на конец 2022 г.

Сообщалось, что новый стан будет отвечать последнему слову техники. Он будет отличаться высоким уровнем автоматизации производства и логистики. Для управления им будет использоваться искусственный интеллект. Энергию оборудование будет получать из возобновляемых источников, предусмотрена возможность перехода на использование водорода.

В настоящее время в состав Duferco входят девять предприятий в Италии, Франции и Дании. Совокупные мощности по выпуску балок и другого фасонного проката составляют 900 тыс. т в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:51
Канадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срока
10:18
Укладку Северного потока-2 остановили до конца мая
10:06
Nissan намерена продать свою долю в Daimler
09:46
Bloomberg отмечает стремительный рост цен на сырье с начала года
09:33
Долги перед шахтерами тормозят трансформацию отрасли - Шпенов
09:16
Eramet продаст проблемное подразделение по выпуску спецсплавов
08:52
Acciaierie d’Italia намерена в июне вернуть в строй четвертую домну
08:02
В Украине выросли апрельские продажи новых авто
30.04.21
17:59
У Зеленского рассчитывают на рост ВВП в 5%
17:09
ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG
16:58
США нарастили импорт слябов на 38%
16:34
Коболева уволили за убытки и невыполнение планов Нафтогаза – Кабмин
16:14
80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет
15:59
Нафтогаз собирается и далее оказывать давление на Газпром
15:38
Малайзия ввела пошлины на нержавейку из Вьетнама и Индонезии
15:30
Метинвест профинансировал установку кислородных станций в мариупольских больницах
15:14
Взлет цен на листовой прокат по-разному отражается на состоянии сырьевых рынков
14:56
Послы G7 надеются на тщательную реформу оборонпрома Украины
14:38
Австралийская New Century Resources снизила план по добыче цинка
14:16
Повышение НДС заставит бизнес уйти в тень
29.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!