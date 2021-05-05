Укладку Северного потока-2 остановили до конца мая Действие разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Германии временно приостановлено до конца мая из-за иска Немецкой природоохранной организации NABU. Об этом сообщило Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH), передает Коммерсант.



Иск касается еще не завершенного участка в исключительной экономической зоне Германии. Речь идет о разрешении на строительство трубопровода, выданном на период с конца сентября по конец мая на участке протяженностью 16,5 км.



"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", – сказал представитель BSH.



В ведомстве уточнили, что строительство газопровода могут возобновить в конце мая, уточняет РБК.



"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока-2" в соответствии с текущим положением о разрешении. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", – заявили в пресс-службе BSH.



Как сообщалось, 3 мая негосударственная экологическая организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" (Naturschutzbund Deutschland, NABU) подала иск против строительства газопровода после решения германского регулятора отклонить досудебные протесты экологов.



Экологи заявляют, что территория района прокладки "Северного потока-2" имеет особое значение для гнездовых птиц. BSH не согласилось с этим.



"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В водах Дании осталось уложить около 120 км, а в водах Германии – чуть более 30 км. Завершить проект планируется к концу сентября 2021 года.



По состоянию на 31 марта "Северный поток-2" был готов на 95%, оставалось уложить около 121 км газопровода. На прошлой неделе второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" присоединилось к достройке трубопровода.



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