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Nissan намерена продать свою долю в Daimler

05.05.21 10:06
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Японская компания Nissan намерена продать свою долю в немецкой Daimler (выпускает Mercedes-Benz), сообщил Bloomberg. Сумма продажи — €1,19 млрд.

В марте свои акции продал французский Renault, который является партнером Nissan.

По информации агентства, продажи связаны с укреплением финансового положения. Оно ухудшилось после того, как глава альянса RenaultNissanMitsubishi Карлос Гон в 2018 году был арестован. По версии следствия, он должным образом не задекларировал вознаграждение на 9 млрд иен ($82 млн).

Прибыль Daimler Group в 2020 году до уплаты налогов и процентов составила €6,6 млрд. Это на 54% больше, чем годом ранее, и существенно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших €5,3 млрд.

МинПром

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