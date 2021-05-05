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Bloomberg отмечает стремительный рост цен на сырье с начала года

05.05.21 09:46
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Цены на сырье стремительно растут с начала года, и эта тенденция, как ожидается, продолжится по мере оживления мировой экономики. Об этом пишет Bloomberg, сообщает издание "Экономическая правда".

Цены на сталь, медь, кукурузу, какао-бобы начали резко расти по мере восстановления мировой экономики и к этому момент уже достигли максимального уровня за несколько лет.

"ФРС и центральные банки продолжают накачивать экономику деньгами, не слишком беспокоясь об инфляции, а значит тенденция продолжится – несмотря на то, что резкий рост цен на сырье в итоге приведет к удорожанию конечной продукции", – пишет издание.

Главный драйвер, поддерживающий рост цен на сырьевые товары, – постепенное восстановление мировой экономики, цитирует Bloomberg аналитика UBS Group. Банк ждет, что рост продолжится, и в следующем году они прибавят в цене еще 10%.

Цена на медь за последний год выросла более чем на 90%. Главная причина – обещания стран Запада стимулировать использование возобновляемых источников энергии и электромобилей.

"Стремительно растут цены на зерно, что в будущем может поставить под удар фермеров. За последний год стоимость кукурузы удвоилась, а соевый шрот подорожал более чем на 40%. На ценах также сказывается плохая погода, которая подрывает урожай в ключевых странах-производителях, таких как Бразилия и Франция", – указывают журналисты.

Сталь дорожает главным образом из-за того, что Китай сокращает производство стали и алюминия.

По мнению издания, от роста цен на сырье выиграют экспортеры, в основном развивающиеся страны. Импортеры, напротив, пострадают.

МинПром

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