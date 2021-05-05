Долги перед шахтерами тормозят трансформацию отрасли - Шпенов С приходом нового министра энергетики у шахтеров появилась надежда на выплату долгов по зарплатам. За первые четыре месяца правительство погасило только 482 млн грн, остаток задолженности составил 828 млн грн. Это очень много, потому что долги растут, а шахтерам необходимо кормить семьи и оплачивать коммунальные счета, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, в 2021 году на реструктуризацию угольной промышленности было выделено 1,8 млрд грн, что на 540 млн грн меньше, чем в 2020 году. Снижение объемов финансирования ставит под сомнение реалистичность реализации Стратегии реструктуризации отрасли, утвержденной Кабмином.



"Угольным регионам требуется экономическая трансформация. Важно понимать, что традиционное производство угля будет постепенно сворачиваться, а шахты закрываться. Этого требуют обязательства по декарбонизации, которые взяла на себя Украина. Это объективный тренд, который существует сегодня в мировой экономике", - отметил Д.Шпенов.



Нардеп обратил внимание на то, что после закрытых шахт останутся моногорода, которые жили за счет добычи угля. В них проживают сотни тысяч украинцев, которые неизбежно столкнутся с безработицей, падением доходов и необходимостью переквалифицироваться. Это означает, что роста социальной напряженности не избежать, считает он.



"Правительство, парламент и международные партнеры активно работают над двумя пилотными проектами по закрытию шахт. Уверен, что это будет непросто. Неизбежно всплывут социально-экономические проблемы, о которых никто не предполагал. Кроме того, на повестке остается вопрос финансирования, ведь не секрет, что в бюджете не хватает денег на реализацию такой масштабной программы, как трансформация угольной отрасли", - подчеркивает политик.



"Но самое главное - это не потерять доверие людей. Если шахтеры и их семьи будут уверены, что их проблемы поймут и о них позаботятся, то будут готовы переносить трудности. Но если государство будет на каждом шагу показывать безразличие к судьбам людей, как в вопросе погашения долгов по зарплатам, то мы получим обратный эффект. Моногорода просто умрут, шахтерские семьи переедут жить в другие регионы Украины, а кто-то и вовсе уедет на заработки за границу", - предостерегает он.



"Долги перед шахтерами необходимо погасить! Это даст им надежду и возможность пережить трудные времена, связанные с карантинным и экономическим кризисом. Люди – главное богатство Украины!", - акцентировал Д.Шпенов.



МинПром



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