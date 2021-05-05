Eramet продаст проблемное подразделение по выпуску спецсплавов Французская горнодобывающая компания Eramet сообщает, что ищет покупателя на свое проблемное подразделение Aubert & Duval (A&D), занимающееся производством авиационных суперсплавов, высоколегированных сталей, специальных сплавов на основе алюминия и титана.



По данным Eramet, в первом квартале 2021 г. продажи A&D упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несмотря на 40%-ное увеличение поставок для энергетики и оборонной промышленности. Около 60% дохода компании дает авиастроение, которое по-прежнему находится в глубоком кризисе.



В целом подразделение Eramet по специальным сталям и сплавам заработало в январе-марте текущего года 155 млн. евро, что на 21% меньше, чем годом ранее. Помимо A&D, в него входит компания Erasteel, выпускающая быстрорежущую сталь.



Как отмечает Eramet, дела этой компании идут заметно лучше. Спрос на быстрорежущую сталь растет, прежде всего, со стороны автомобилестроения, на долю которого приходится около половины продаж Erasteel. В целом ее продажи восстановились до уровня первого квартала 2020 г.



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