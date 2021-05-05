Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Eramet продаст проблемное подразделение по выпуску спецсплавов

05.05.21 09:16 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Французская горнодобывающая компания Eramet сообщает, что ищет покупателя на свое проблемное подразделение Aubert & Duval (A&D), занимающееся производством авиационных суперсплавов, высоколегированных сталей, специальных сплавов на основе алюминия и титана.

По данным Eramet, в первом квартале 2021 г. продажи A&D упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несмотря на 40%-ное увеличение поставок для энергетики и оборонной промышленности. Около 60% дохода компании дает авиастроение, которое по-прежнему находится в глубоком кризисе.

В целом подразделение Eramet по специальным сталям и сплавам заработало в январе-марте текущего года 155 млн. евро, что на 21% меньше, чем годом ранее. Помимо A&D, в него входит компания Erasteel, выпускающая быстрорежущую сталь.

Как отмечает Eramet, дела этой компании идут заметно лучше. Спрос на быстрорежущую сталь растет, прежде всего, со стороны автомобилестроения, на долю которого приходится около половины продаж Erasteel. В целом ее продажи восстановились до уровня первого квартала 2020 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:51
Канадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срока
10:34
Duferco направит 72 млн евро на установку балочного стана
10:18
Укладку Северного потока-2 остановили до конца мая
10:06
Nissan намерена продать свою долю в Daimler
09:46
Bloomberg отмечает стремительный рост цен на сырье с начала года
09:33
Долги перед шахтерами тормозят трансформацию отрасли - Шпенов
08:52
Acciaierie d’Italia намерена в июне вернуть в строй четвертую домну
08:02
В Украине выросли апрельские продажи новых авто
30.04.21
17:59
У Зеленского рассчитывают на рост ВВП в 5%
17:09
ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG
16:58
США нарастили импорт слябов на 38%
16:34
Коболева уволили за убытки и невыполнение планов Нафтогаза – Кабмин
16:14
80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет
15:59
Нафтогаз собирается и далее оказывать давление на Газпром
15:38
Малайзия ввела пошлины на нержавейку из Вьетнама и Индонезии
15:30
Метинвест профинансировал установку кислородных станций в мариупольских больницах
15:14
Взлет цен на листовой прокат по-разному отражается на состоянии сырьевых рынков
14:56
Послы G7 надеются на тщательную реформу оборонпрома Украины
14:38
Австралийская New Century Resources снизила план по добыче цинка
14:16
Повышение НДС заставит бизнес уйти в тень
29.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!