У Зеленского рассчитывают на рост ВВП в 5%

На 2021 год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%, но президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс. Об этом заявил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко во время встречи с членами Американо-украинского делового совета (US-Ukraine Business Council).
По его словам, украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста — на этот год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.
"Однако президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью", — сказал Устенко.
По его словам, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами господдержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.
Он добавил, что Зеленский и его команда ставят приоритет улучшения качества бизнес-климата в Украине. "А это невозможно без решения вопросов обеспечения прав собственности и судебной реформы. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в Верховную Раду, а еще часть будет внесена в парламент в ближайшее время", — сказал Устенко.
Также, по словам Устенко, недавнее размещении Украиной еврооблигаций на 1,25 млрд долл под 6,875% годовых "свидетельствует о доверии к украинской власти со стороны международных инвесторов, а также о позитивные ожидания по развитию нашей страны".
Напомним, что реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году.