Метинвест профинансировал установку кислородных станций в мариупольских больницах Группа "Метинвест" профинансировала установку в мариупольской городской больнице №4 новой криогенной газораспределительной станции, что позволило подключить 60 дополнительных кислородных точек для пациентов с COVID-19. Об этом 30 апреля сообщило агентство УНИАН.



Аналогичные системы уже работают в двух больницах Мариуполя.



Как отмечает агентство, новая установка создает недельный запас жидкого кислорода. Кроме того, заправлять бочку криосистемы нужно реже, чем баллоны с газообразным кислородом.



По словам сотрудника МК "Азовсталь" (входит в группу "Метинвест") Евгения Рябова, "криостанция позволила медикам иметь большие запасы кислорода и избавила от необходимости частой замены баллонов".



"С установкой автоматизированных кислородных криосистем нам удалось увеличить число кислородных точек вдвое, сделав кислородотерапию максимально доступной для больных коронавирусом", – заявил директор по персоналу и администрации "Азовстали" Иван Голтвенко.



С начала эпидемии коронавируса инвестиции "Метинвеста" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры больниц в Мариуполе составили более 72 млн грн. Это позволило обустроить 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.



МинПром



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