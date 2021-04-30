Метинвест профинансировал установку кислородных станций в мариупольских больницах

Группа "Метинвест" профинансировала установку в мариупольской городской больнице №4 новой криогенной газораспределительной станции, что позволило подключить 60 дополнительных кислородных точек для пациентов с COVID-19. Об этом 30 апреля сообщило агентство УНИАН.
Аналогичные системы уже работают в двух больницах Мариуполя.
Как отмечает агентство, новая установка создает недельный запас жидкого кислорода. Кроме того, заправлять бочку криосистемы нужно реже, чем баллоны с газообразным кислородом.
По словам сотрудника МК "Азовсталь" (входит в группу "Метинвест") Евгения Рябова, "криостанция позволила медикам иметь большие запасы кислорода и избавила от необходимости частой замены баллонов".
"С установкой автоматизированных кислородных криосистем нам удалось увеличить число кислородных точек вдвое, сделав кислородотерапию максимально доступной для больных коронавирусом", – заявил директор по персоналу и администрации "Азовстали" Иван Голтвенко.
С начала эпидемии коронавируса инвестиции "Метинвеста" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры больниц в Мариуполе составили более 72 млн грн. Это позволило обустроить 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.